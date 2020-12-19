Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu’ndan, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e ziyaret
[Fotoğraf: AA ]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Seval Türkeş'e ziyaretinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu
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