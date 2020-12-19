Gaziantep'te özel bir hastanenin koronavirüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Yangının başladığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinden çıkan dumanlar görülürken personelin de hastaları kurtarmak için camdan içeriye girmeleri yer aldı.

Görüntülerde hasta ve yakınlarının bağrışma sesleri de yer aldı.