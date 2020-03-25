Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı.

- Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, yakalanmamak.

- Bu mücadelede devletimiz hiçbir devletle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür.

- Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız.

- Tedbirlerimizi sıkı sıkıya uygularsak dışarı özlemimiz uzun sürmez.

- Okula verilen ara uzatılacak. Eğitim okul içinde yapılmıyor, bu tatil değil, eğitim devam ediyor.

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