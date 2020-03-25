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Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor.
Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:
- Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı.
- Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, yakalanmamak.
- Bu mücadelede devletimiz hiçbir devletle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür.
- Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız.
- Tedbirlerimizi sıkı sıkıya uygularsak dışarı özlemimiz uzun sürmez.
- Okula verilen ara uzatılacak. Eğitim okul içinde yapılmıyor, bu tatil değil, eğitim devam ediyor.
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