Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe kuralına ilişkin paylaşım yaptı.

Virüsün, bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kaldığını belirten Koca, virüs bulunan bir yüzeye el ile dokunulduğunda elin ağız ve burunla temasının hastalığa yol açacağını belirtti.

Koca, mesajında ayrıca, "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." ifadelerine yer verdi.

"Vaka sayısı" uyarısı

Bakan Koca, artan vaka sayısıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Dünkü vaka tablosunun, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle herkesi yüzleştirdiğini belirten Koca, "Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun." dedi.

"Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor"

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı verilere göre, dün 1459 kişinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkmıştı. Bakan Koca, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi." ifadelerini kullanmıştı.