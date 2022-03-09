Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 18:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sabiha Gökçen Havalimanı, kar yağışı nedeniyle uçuşlarda azaltma yaptı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yurt genelinde beklenen yoğun kar yağışında alınacak tedbirler ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıda verilen kararla, bazı günlerde uçuşlarda azaltmaya gidildi.
Havalimanında yapılan toplantı sonrasında duyuru yapıldı.
Açıklamada, “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 10.03.2022 tarihinde %20 oranında ve 11.03.2022 tarihinde %30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı Kar Yağışı
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