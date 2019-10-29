Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakatta önemli bir adım tamamlandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, terör örgütü PKK/YPG unsurlarının, 150 saatlik süre dolmadan, Suriye'nin kuzeyinde belirlenen bölgeden çekildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’nin çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Detayları @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı.https://t.co/4VG7kVgOQ6 pic.twitter.com/cRPfewQdkQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2019

Şoygu ayrıca, Rus askeri polisi ve sınır devriyelerinin bölgede olduğunu belirtti.

Süreç ortak devriyeyle devam edecek

Süreç, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde 10 kilometre derinlikteki alanda ortak devriye görevine başlamasıyla devam edecek.

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına göre terör örgütü PKK/YPG unsurlarının 150 saat içinde 30 kilometre derinliğe inen güvenli bölgeden çekilmesi gerekiyordu.

Kaynak: TRT Haber