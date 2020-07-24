Haber Giriş: Kaynak: AA
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacak
Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.
Rusya’dan uçuşlar, 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 14:01
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