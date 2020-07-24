Bin bir emekle dokunan, el emeği göz nuru minber örtüsü şimdi Ayasofya Camii'nde.

Ayasofya'ya Camii'ne konulan o minber örtüsünün ilginç bir hikayesi var. 1 yıl önce Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, İstanbul'daki tarihi camilerin minber örtülerini yenilemek için bir proje başlattı.

İstanbul İl Müftülüğü ile oluşturulan uzman ekip, cami minberlerinin tarihi dokuya uygunluğunu araştırıyor, hatlarını ve desenlerini inceliyordu.

Çalışmalar esnasında, Osmanlı dönemine ait camilerinin bir protokol sırası olduğu fark edildi. Ayasofya Camii'nin ise bu sıralamada en önde geldiği belirlendi.

Ayasofya'nın birinci protokol oluğunu fark ettiklerinde Ayasofya Camii'nin minber kapı örtüsünün de yapılması gerektiğini düşündüklerini belirten Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Yusuf Gürlek, bunu cami açılacak diye değil kültür mirasın envanterine bir obje kaydetmek amaçlı yaptıklarını söyledi.

Minber girişine asılacak örtüler sabırla, titizlikle işlendi

En kıdemli cami olan Ayasofya Camii için de harekete geçildi, oluşturulan atölyede minber girişine asılacak örtüler sabırla, titizlikle işlendi.

Caminin minber kaplı örtüsü, yeşil pamuklu kadife kumaş üzerine sim sırmasıyla işlendi. Üzerinde Kelime-i Tevhid yer alıyor.

Eski görüntülerine bakılarak hazırlandı

Ayasofya'nın minber örtüsü, 1934’teki Bakanlar Kurulu kararı öncesindeki eski görüntülerine bakılarak hazırlandı. Hazırlanan örtü içeriye asıldı ve yeniden kapılarını ibadete açan Ayasofya Camii'ndeki yerini aldı.