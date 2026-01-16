Hafif Yağmurlu 5.4ºC Ankara
TRT Haber 16.01.2026 14:01

Rus Büyükelçi suikastinin FETÖ'cü planlayıcısı adını değiştirdi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından olan ve Kanada’ya firar eden FETÖ’cü Cemal Karaata’nın adını değiştirdiği ortaya çıktı. Cemal Karaata’nın adını Salih Ada olarak değiştirdiği tespit edildi.

FETÖ’nün MİT gizli yapılanmasının en kritik isimlerinden olan Cemal Karaata’nın adını Salih Ada olarak değiştirdiği tespit edildi.

Türkiye’de Kırmızı Bültenle aranan Karaata isim değişikliği ile güvenlik birimlerinin kayıtlarından kaçarak Kanada’da yaşamına devam ediyor.

Salih Ada ismini kullanan Cemal Karaata’nın, “Waterloo The Boardwalk Suite 406” adresinde bulunan “Qualia Counselling Services” adlı şirkette psikoterapist pozisyonunda anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü konularında çalıştığı belirlendi.

Sadık ve Yavuz kod adlarını kullanan Cemal Karaata, firar etmeden önce Türkiye’de kapatılan Fatih Üniversitesi’nde İngilizce Bölümü’nde yardımcı doçent ünvanıyla çalışıyordu.

FETÖ’nün MİT gizli sözde yöneticilerinden  olan Karaata, casusluk faaliyetlerini de akademisyen kimliği ile perdeliyordu.

Ruslar tarafından kaçırılmaktan korkuyor

Rus Büyükelçi suikastının firari organizatörü Cemal Karaata’nın isim değiştirmesindeki en büyük sebeplerden biri Rusya tarafından kaçırılma korkusu.

Karaata’nın Kanada’da Ruslar tarafından saldırıya uğrama endişesinde olduğu öğrenildi. Ayrıca Cemal Karaata’nın, Kanada güvenlik birimleri ile periyodik görüşmeler yaptığı da belirlendi.

FETÖ’nün kritik devlet kurumlarına halen sızmaya çalıştığı güvenlik kurumlarınca biliniyor. Örgütün bunun için casusluk ağı kurduğu, gizli sözde yöneticiler tarafından yönlendirilen örgüt militanlarının her türlü bilgi ve belgeyi elde etmeye çalıştığı, öğrenebildikleri her bir bilgiyi bu casusluk şebekesine aktardığı belirlendi.

Örgüt, Avrupa ve Amerika kıtasında firari olarak yaşayan bu casusluk şebekesinin önemli isimlerinin hayatını en iyi şekilde devam etmesini sağlıyor.

Sadece lüks yaşamlarına devam etmiyor ayrıca örgüt tarafından en üst seviyede güvenlik önlemleri ile gizleniyorlar. Örgütün kritik isimleri güvenlikleri için bulundukları ülkelerde isim değişiklikleri yapıyor. Kendilerinin ve ailelerinin bazen farklı Türkçe isimler bazen de yabancı isimler kullandıkları tespit edildi.

Örgütün çeşitli bölge, eyalet ve ülke yapılanmalarında gizli sözde yönetici görevlendirdiği, ABD’de faaliyet gösteren yüzlerce Charter School’da yine gizli sözde yöneticilerine çeşitli kadrolar veya ünvanlar altında maaş bağladığı da biliniyor.

 

