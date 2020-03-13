Türk ve Rus askeri heyetleri arasında, Milli Savunma Bakanlığı'nda 4 gün süren görüşmeler tamamlandı.

Hatay'da Rasulayn şehidi Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenaze törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz" dedi.

Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacağını ve buradaki faaliyetlerin birlikte yönetileceğini işaret eden Akar, "Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler. İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var" açıklamasını yaptı.