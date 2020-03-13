Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında öğrenci ve mezunlar için ücretsiz verilen destekleme ve yetiştirme kurslarında hafta sonu dersler yapılmayacak.

MEB'in konuya ilişkin hazırladığı yazı illere gönderilecek.