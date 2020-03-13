Haber Giriş: Kaynak: AA
Destekleme ve yetiştirme kurslarında hafta sonu yapılacak dersler iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs nedeniyle Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında bu hafta sonu yapılacak dersler iptal edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında öğrenci ve mezunlar için ücretsiz verilen destekleme ve yetiştirme kurslarında hafta sonu dersler yapılmayacak.
MEB'in konuya ilişkin hazırladığı yazı illere gönderilecek.
Etiketler: son dakika meb koronavirüs dykSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 14:38
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