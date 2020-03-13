Haber Giriş: Kaynak: AA
Bir ayda 87 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede bir aylık bilançoyu paylaştı:
-Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi.
-Son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
-(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 13:31
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