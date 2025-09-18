Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
Gündem
AA 18.09.2025 15:56

RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 platforma ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 5 dijital platformda yayınlanan bazı içeriklerin "milli ve manevi değerlere aykırı bulunması" nedeniyle, bu platformlara üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma kararı aldı.

RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 platforma ceza

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, son Üst Kurul Toplantısı'nda, çocukları zararlı içeriklerden korumak, Türk aile yapısını ve toplumun ortak değerlerini tehdit eden yapımlara karşı mücadele etmek amacıyla dijital platformlarda yayınlanan bazı içerikler değerlendirildi.

Bu kapsamda, yayın ihlali yapan 5 dijital platforma, bazı yapımları nedeniyle üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma kararı uygulandı.

Karara göre, Disney+ platformunda yayınlanan "All of Us Strangers" filminde, "eş cinselliğin uzun sahnelerle yansıtılarak olumlandığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan sahnelerin bulunduğu" gerekçesiyle, platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

Benzer şekilde Prime Video'da yayınlanan "Those About To Die" dizisinde yer alan "kanlı infaz, şiddet ve eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulmasının genel ahlakın ve ailenin korunması ilkesinin ihlali" olarak değerlendirilerek, platforma yüzde 3 para ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

Netflix'te yayınlanan "Kobalt Mavisi" filminde yer alan ve "eş cinselliği özendiren sahnelerin de toplumun milli ve manevi değerleriyle, genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil ettiği", HBO Max'ta yayınlanan "Looking: The Movie" filminin ise "eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun olarak kullanılmasının müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle, platformlara yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

MUBI'de yayınlanan "Benedetta" adlı yapımın da "pornografi düzeyine varan ve utanç duygusunu hiçe sayan müstehcen içerikler barındırdığı" tespit edilerek, "müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle, platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni
