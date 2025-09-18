Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, bize kimse tarih dersi veremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Şehit ve gazi yakınlarını bağrına basmış bir milletiz, hükümetiz.Tüm imkanlarımızla şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız. Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur." dedi.

Erdoğan, "Kader ortaklığımıza, yol arkadaşlığımıza, kan kardeşliğimize, milli birlik ve dayanışma ruhumuza pusu kuranların planlarını hep birlikte yırtıp attık." diye konuştu.

Erdoğan, "Şehitlerimizin kabirleri, emperyalistlerin taşeronluğunu üstlenen ihanet ve işgal odaklarına karşı kazılmış birer siperdir. O siperler aşılmadı aşılmayacak." diye kaydetti.

"Emperyalist ve siyonist kan dökücüler sinsi emellerine ulaşamayacak"

Erdoğan, "23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükselir. Biz, bize sataşanların daha iki, üç nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, tüm cihana nizam verdik, adaletin kılıcı olduk. Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Bu coğrafyada ev sahibiyiz. Bin yıldır buradayız. Kıyamete kadar da burada olacağız.Bölgemizi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar inşallah tutmayacak. Emperyalist ve siyonist kan dökücüler sinsi emellerine ulaşamayacak." dedi.

"Bize kimse tarih dersi veremez" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Başında Gazze kasabı Netanyahu'nun bulunduğu katliam şebekesi, her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. Biz bu coğrafyada misafir değil, ev sahibiyiz. Kıyamate kadar da burada olacağız. Tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Bize kimse tarih dersi veremez".

