RTÜK, son toplantısında, Halk TV'ye yayınlanan programda eski milletvekili Fikri Sağlar’ın "türbanlı hakimlerin adil olacağına dair kuşkum var" sözlerini değerlendirdi.



Toplumun adalet mekanizmasına olan güvenini zedelediği ve toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul gören inanç değerlerini aşağıladığı değerlendirilen ifadeleri yayınlaması sebebiyle Halk TV’ye idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Tele 1’e de ceza

RTÜK, Tele 1 Ana Haber Bülteni'nde Aylin Sözer cinayeti haberinin sunumu sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nı azmettirici olarak gösterilmesi ile ilgili yayını da görüştü.

Tele 1’e de idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.