Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
RTÜK’ten Fikri Sağlar’ın sözleri nedeniyle Halk TV’ye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Fikri Sağlar’ın başörtülü hakimlerle ilgili sözleri nedeniyle Halk TV’ye idari para cezası verdi.
RTÜK, son toplantısında, Halk TV'ye yayınlanan programda eski milletvekili Fikri Sağlar’ın "türbanlı hakimlerin adil olacağına dair kuşkum var" sözlerini değerlendirdi.
Toplumun adalet mekanizmasına olan güvenini zedelediği ve toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul gören inanç değerlerini aşağıladığı değerlendirilen ifadeleri yayınlaması sebebiyle Halk TV’ye idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Tele 1’e de ceza
RTÜK, Tele 1 Ana Haber Bülteni'nde Aylin Sözer cinayeti haberinin sunumu sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nı azmettirici olarak gösterilmesi ile ilgili yayını da görüştü.
Tele 1’e de idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
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