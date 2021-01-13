Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından bir mesaj paylaştı.

Telegram'daki ilk mesajlarından birinin çok önem verdikleri su meselesiyle ilgili olmasını istediğini anlatan Erdoğan, "Malumunuz, son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor" sözlerini kullandı.

"Mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketim"

Erdoğan, 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitesini hemen her bölgede en yüksek seviyeye çıkardıklarını söyledi.

"Bu alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor. Bu anlamda devlet millet el ele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz."