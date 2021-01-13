FETÖ şüphelisi Kamil B, İstanbul'da saklandığı hücre evinde yakalandı. Zanlı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavclığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan Kamil B, örgütle ilgili bilgiler verdi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına FETÖ'nün müdahalesini anlattı.

Kamil B, helikopter enkazından cihazları alan askerlerin savunmasını, örgüt içinden avukat Mustafa A'nın üstlenmesinin örgüt içinde krize sebep olduğunu söyledi.

Örgüt elebaşı konunun kapanması talimatı vermiş

Davayı üstlenen avukata talimatın, terör örgütünün üst düzey bir askeri yöneticisi tarafından verildiğini anlattı. Kamil B, bu yönetici ile görüştükten sonra cihazları söken askerlerin de örgüt içerisinde olduklarını anladığını söyledi.

Bu durumun FETÖ elebaşına aktarıldığını söyleyen Kamil B, Fetullah Gülen'in çok kızdığını, konunun hemen kapatılması talimatını verdiğini anlattı.

FETÖ şüphelisi itirafçı, örgüt yöneticilerinin, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının kapatılmasını "Bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallettik" şeklinde yorumladığını da söyledi.

Kamil B, daha sonra kendisinin talimatıyla Mustafa A'nın askerlerin avukatlığını bıraktığını söyledi. Konunun bir daha görüşülmediği de ifadede yer aldı.