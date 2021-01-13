Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine 2 aile daha katıldı. Oturma eylemindeki aile sayısı 188'e yükseldi.
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı artmaya devam ediyor. 2 aile daha terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan çocukları için oturma eylemine başladı.
Fikret Koç, 2013 yılında kaçırılan oğlu İzzet için Van'dan Diyarbakır'a giderek eyleme katıldı.
Bingöllü Sami Kolaş ise 2016'da Dicle Üniversitesi öğrencisi iken kaçırılan oğlu Bünyamin için oturma eyleminde.
Aileler çocuklarının kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutuyor. 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetinde ailelerin sayısı 188'e yükseldi.
Etiketler: Diyarbakır Evlat Nöbeti PKK/KCK
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