Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dilde sadeleştirme niyetiyle çıkılan yolda Türkçemiz tarihimizin büyük kelime katliamına maruz bırakılmıştır. Gençlerimiz 1 asır önce yazılan dedelerinin mezar taşını dahi okuyup anlayamaz durumdalar” sözleriyle Türkçenin korunması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerektiğine işaret etmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) projeye “2021 yılı içinde gerek eğitimler, gerek çalıştaylar, gerekse de projelerle Dünya Dili Türkçe seferberliği için her türlü çalışmanın içerisinde olacağımızın bilinmesini isteriz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bu konuda tüm yayıncılarımıza gereken destekleri vermeye hazırdır” diyerek destek verdiğini duyurdu.

“Hedef, milli seferberlik ruhuyla Türkçemizi korumaktır”

RTÜK, Türkçenin doğru ve güzel kullanılması için milli seferberlik ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Dünya Dili Türkçe kampanyası kapsamında hedefimiz, milli bir seferberlik ruhuyla yabancı kavramların istilası karşısındaki güzel Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmektir. Radyo ve televizyonlarda Türkçenin doğru kullanılması, özellikle iş yeri adlarında görülen yaygın yozlaşmanın önüne geçilmesi, Türkçesi varken gereksiz yere kullanılan yabancı kelimelerin engellenmesi, sosyal medyada kullanılan özensiz Türkçenin giderilmesi, halkımızda köklü bir dil bilincinin ve duyarlılığının oluşturulması gerekmektedir.”

En çok yanlış haber bültenlerinde

"Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi” ile yayınlar yapılan Türkçe yanlışı sayısının 4 bin 598 olduğu tespit edildi.

Yazım yanlışlarının en çok haber bültenlerinde görüldüğü vurgulanırken, yayıncılardan vatandaşlara kadar toplumun her kesiminin Türk dilini doğru ve özenli kullanmaları istendi.