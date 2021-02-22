Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metina'da MİT operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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Etiketler: Son Dakika Terör Örgütü
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