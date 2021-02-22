Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar’dan Libya İçişleri Bakanı Başağa’ya geçmiş olsun telefonu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konvoyu saldırıya uğrayan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Saldırıya ilişkin bilgi alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libyalı Bakan nezdinde tüm Libya için birlik ve dayanışma mesajı verdi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, konvoyu saldırıya uğrayan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa’yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 22, 2021
Saldırıya ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Libyalı Bakan nezdinde tüm Libya için birlik ve dayanışma mesajı verdi.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/hpVXenctno
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Libya
Son Haberler
- 14:11
- 14:19
- 14:15
- 14:17
- 14:15
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop: Cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına pullar gönderiyorlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz