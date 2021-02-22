Saldırıya ilişkin bilgi alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libyalı Bakan nezdinde tüm Libya için birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, konvoyu saldırıya uğrayan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa’yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.



Saldırıya ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Libyalı Bakan nezdinde tüm Libya için birlik ve dayanışma mesajı verdi.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/hpVXenctno — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 22, 2021