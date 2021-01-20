Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Geçen sene yaşadığımız olağanüstü şartlar nedeniyle törenimizi maalesef gerçekleştiremedik. Bugün inşallah hem 2019'un hem de 2020'nin ödüllerini beraber vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/8rUTfpFKGU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 20, 2021

"Gittiğimiz her yerde ecdadın geride bıraktığı bir mühre rastlıyoruz"

Binlerce yıla sahi kadim mirası sürekli zenginleştiren milletimiz, kültürün farklı alanlarında nadide eserler üretmiştir. Bugün sadece sınılarımız içinde değil gönül coğrafyamızın dört bir köşesinde bu eserlerle karşılaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde ecdadın geride bıraktığı bir mühre rastlıyorsunuz. Bu eserlerin değeri maalesef uzun yıllar bilinemedi. Kültürümüze ve kültür mirasımıza sahip çıkma noktasında da ciddi sıkıntılar yaşadık. Bir dönemki kısır ve bağnaz bakış açısı binlerce yıllık mirasımıza sırtını dönmüştü. Bu dönemde birçok sanat eser müzelerin depolarında unutulmaya terk edildi. Bu yıkım ekibinin karşısındaki az sayıda çilekeş insanlar kurdukları müzelerle hazinemizi yaşatmaya çalıştılar. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Türk kültür ve sanatına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum.

"Kültürle ilgili tartışmalarda dili ihmal ediyoruz"

Kültürle ilgili tartışmalarda dili ihmal ediyoruz. Ülkemizdeki kültür meselesi işin uzmanları tarafından dil meselesinin dışında değerlendiriliyor. Oysa bir milleti maziden atiye taşıyan kültürse o kültürün en önemli unsuru da dildir. Kültür dil kabında gelecek kuşaklara aktarılır. Dil olmadan medeniyet de olmaz. Dilini kaybeden bir millet herşeyini kaybetmiş demektir. Dil meselesine yeterince eğilmiyoruz. Caddelerde bir bakıyorsunuz buralarda bizim dil yok. Tabelalarda bambaşka şeyler var. Bunu kaybettiğimiz anda biz kendimizi kaybetmiş oluruz.

Dilde sadeleştirme niyetiyle çıkılan yolda Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakılmıştır. Gençlerimiz 1 asır önce yazılan dedelerinin mezar taşını dahi okuyup anlayamaz durumdalar. Üniversite mezunlarımız da 80 sene önce yazılanları okurken anlamakta güçlük çekiyor. Tanpınar'ı sözlük yardımı olmadan anlayamıyor. Sosyal medya ve plaza dili ile bu durum daha da kötüleşmektedir.