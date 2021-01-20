Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Başbakanı Saner'e taziye telefonu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınpederi vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner ve eşine başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, telefonla gerçekleşen görüşmede, Saner'e vefattan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 84 yaşında hayatını kaybeden merhum Şemi Duatepe'ye rahmet diledi.
Etiketler: Fuat Oktay KKTC
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