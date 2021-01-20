İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince Sanık Ahmet Kural'a üç ayrı suçtan verilen 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezası kararı, Cumhuriyet Savcısı, sanık Kural ve müşteki Gençoğlu'nun avukatları tarafından İstinaf Mahkemesine taşındı.

Başvuruları değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi'nin kararında, sanık Kural ve müşteki Gençoğlu ile tanık beyanlarından dava konusu olayın saat 04.00 ile 05.00 arasında geçekleştiği kaydedildi.

Öncesinde ise taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığı, gecenin devamında ilişkilerinin bittiği bir dönemde müşteki Gençoğlu'nun başka bir kişiyle birlikte olup olmadığına dair konunun konuşulmaya başlandığı ve bu nedenle aniden bir tartışma ortamının oluştuğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Kararda, henüz taraflar arasındaki olay alenileşmeden, müşteki Gençoğlu'nun, sanık Kural'ın evinden ayrılmadan önce tanık Hatice Zeynep Tunç'un cep telefonunda varlığı ve içeriği Cumhuriyet Savcılığınca tespit edilen gönderilmiş olan mesajlar dikkate alındığında, tanığın sanık Kural'ın evinden gelen sesleri duyduğunun sabit olduğu aktarıldı.

Tanığın ses duymuş olmasına rağmen söylenen sözleri, net bir şekilde anlaşılabilir düzeyde duyma imkanı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla olay yerinde keşif yapılması gerektiği aktarılan kararda, "hakaret ve tehdit" suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca sanık Kural'ın üzerine atılı "tehdit" suçunun kanunda öngörülen ceza miktarının 6 aydan 2 yıla, "hakaret" suçunun 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası, "kasten yaralama" suçunun da 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası olduğu aktarılan kararda, bu nedenle dosyanın "basit yargılama usulü" yönünden yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu vurgulandı.

Dosya, yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilecek

Kararda, bu nedenle istinaf başvurularının yerinde görülerek kurulan hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Nisan 2019'da verdiği kararla oyuncu Ahmet Kural'ı, Sıla Gençoğlu'na yönelik "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "basit yaralama" suçundan 5 ay ve "hakaret" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmış, bu cezaları bir yıllık denetimle ertelemişti.

Karara karşı Cumhuriyet Savcısı ile Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu'nun avukatları istinaf başvurusunda bulunmuştu.