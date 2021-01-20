Türkiye, Suriyeli savaş mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İdlib ve çevresinde çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeliler için briket evler yapılıyor.

AFAD ve Kızılay, İdlib çevresindeki Kemune, Deir Hasan, Salva ve Meşhed Ruhin'de sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyor.

Zemin düzenleme ve altyapı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz evler yükselmeye başlıyor ve Suriyeli savaş mağdurları, Türkiye'nin uzattığı yardım eliyle sıcak bir yuvaya kavuşuyor.

Tamamlanan binlerce briket ev çok sayıda Suriyeli aileye yeni bir hayat sundu.

Kocasını ve 4 çocuğunu kaybeden bir kadın, yağmur çamur yüzünden mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek, briket evlere yerleştikten sonra hayatlarının düzene girdiğini anlattı.

50 bin briket evin yapımı devam ediyor

Hatay AFAD İl Müdürü Ercan Akar, 81 il valiliğinden, Bakanlardan gelen bağışlarla birlikte İdlib'de 50 bin adet briket ev yapımının devam ettiğini söyledi. Akar, "Şu ana kadar yüzde 69'luk bir dilim gerçekleştirilmiş olup, 86 bine yakın Suriyeli sığınmacı yerleştirilmiştir. Bu projenin tamamlanması ile birlikte bu sayının 300 bine çıkması planlanmaktadır." dedi.

Bölgede ihtiyaçlar için yaşam alanları da oluşturuluyor. Okul ve hastanenin yanı sıra kadınlar için eğitim merkezi, çocuklar için de oyun parkları inşa ediliyor.

Deir Hasan bölgesinde süren çalışmalarda AFAD artık sona yaklaştı. Yeni yapılan 5 bin 902 evin yüzde 90'ı tamamlandı.

İki odalı, mutfak, banyo ve tuvaleti bulunan 32 metrekarelik evler yeni ailelere sıcak birer yuva olacak.