Yoğun bütçe mesaisinin ardından ara verilen Meclis çalışmaları, haftaya kaldığı yerden devam edecek. Gündeminin ilk sıralarında "Hayvan Hakları Yasa" teklifi var.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis gündemine gelecek Hayvan Hakları Yasa Teklifi ile ilgili açıklama yaptı.

İki ayrı taslak üzerinde yürütülen çalışmalar sırasında, ilgili sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları örgütlerinin temsilcileriyle de sık sık bir araya gelinerek görüşleri alındı.

Hayvanlara işkence ve kötü muameleye hapis cezası, ev hayvanlarına çip takılması ve hayvanları sokağa bırakanlara para cezası gibi öneriler ele alındı.

Çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da yakın takibinde.

Cezalar ağırlaşacak

Teklifte hayvanların kategorilere ayrılmasından avlanmasına kadar birçok detay yer alacak ve cezalar ağırlaşacak.

Teklifin yasalaşmasıyla "Hayvanları Koruma Kanunu"nun ismi "Hayvan Hakları Kanunu" olarak değişecek.