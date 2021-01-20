Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BiP uygulamasından Belçika'ya yapacağı ziyaretinin ayrıntılarını paylaşarak, başkent Brüksel'e doğru yola çıktığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, 20-22 Ocak tarihlerinde üç gün sürecek Brüksel ziyaretinde, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve AB Komisyonu üst düzey yetkilileri ile Avrupa Parlamentosu’nun bazı üyeleriyle temaslarda bulunacak.

Ayrıca, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le de bir araya gelecek.

Bakan Çavuşoğlu, "Yoğun geçecek Brüksel ziyaretimizin milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize selamlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.