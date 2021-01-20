Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA ]
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının gündemi aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak.
Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken, salgındaki son durum ele alınacak.
Aşılananların sayısı 1 milyonu geçti
Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımı dün başlamıştı. Bugüne kadar aşılananların sayısı 1 milyonu geçti.
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