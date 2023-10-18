Hafif Sağanak Yağışlı 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.10.2023 12:51

RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi. Başkan Vekili ise Orhan Karadaş oldu.

RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi
[AA (Arşiv)]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, bugün başkanlık seçimi için yapılan Üst Kurul toplantısını Başkanvekili Orhan Karadaş yönetti.

Yapılan oylamada Ebubekir Şahin, yeniden RTÜK Başkanlığına seçildi, Orhan Karadaş da yeniden Başkanvekili oldu.

"Kırmızı çizgilerimizden taviz vermedik"

Şahin, burada yaptığı konuşmada, TBMM'deki üye seçimlerinde kendisini yeniden aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve destek veren herkese teşekkür etti.

Dört yılı aşkın bir süredir yürüttüğü RTÜK Başkanlığı döneminde hayata geçirilen çalışmalara işaret eden Şahin, "Kırmızı çizgilerimizden taviz vermedik. Milli güvenliğimizi ön planda tutarak, yayınlarda terör ve terör propagandasına asla geçit vermedik. Toplumsal ve kültürel değerlerimize saygılı yayınlar için mücadele ettik. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerimizi önceleyen yayın içerikleri için sürekli çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yaptırım gücünü kullanmayı hep geri plana atarak diyaloğu öncelediklerini dile getiren Şahin, tüm ikaz ve hatırlatmalara rağmen yanlışta ısrar edenlere de "dur" dediklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un himayesinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 27 Ekim'de "3. Medya Buluşmaları"nı gerçekleştireceklerini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası yayıncılarımızın üst düzey yöneticileriyle yapacağımız çalışma toplantısında hem yeni döneme 'merhaba' diyecek hem de hassas olduğumuz konu başlıklarını kendileriyle paylaşacağız. Yeni dönemin ülkemize, milletimize, yayın dünyamıza ve Üst Kurulumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

ETİKETLER
RTÜK
Sıradaki Haber
Gazze için 81 ilde sela okundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:11
Putin: Hastane saldırısı korkunç bir felaket
13:06
Tekirdağ'da minibüs devrildi: 14 yaralı
13:03
İslami Cihad, "Gazze'deki hastaneyi bombaladıkları" yönündeki İsrail iddialarını yalanladı
12:50
Hamas: Hastane katliamının sorumluluğu doğrudan İsrail'e aittir
12:45
Gazze için 81 ilde sela okundu
12:39
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Cihan öğretmen, öğrencisi Zilan için yürüyerek gittiği köyde yeniden göreve başladı
Cihan öğretmen, öğrencisi Zilan için yürüyerek gittiği köyde yeniden göreve başladı
FOTO FOKUS
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e ulaştı
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ