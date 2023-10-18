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TRT Haber 18.10.2023 12:31

Gazze için 81 ilde sela okundu

İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için ülke genelinde camilerde eş zamanlı sela okundu.

Gazze için 81 ilde sela okundu
[Fotograf: AA]

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için Türkiye genelindeki camilerde öğle namazı öncesi sela okundu. Hayatını kaybedenler için öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak. 

 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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