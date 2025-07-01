Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.07.2025 21:22

RTÜK Başkanı Şahin: Kimsenin bu ülkenin inancına hakaret etmesine izin vermeyeceğiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Leman denilen dergi müsveddesinde yer alan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik alçakça karikatür sadece İslam'a değil aynı zamanda inanç özgürlüğüne, toplumsal barışa ve milyonlarca insanın kutsallarına yönelik sistematik bir nefret saldırısıdır." ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin: Kimsenin bu ülkenin inancına hakaret etmesine izin vermeyeceğiz

Başkan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Şahin, "Leman denilen dergi müsveddesinde yer alan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik alçakça karikatür sadece İslam'a değil aynı zamanda inanç özgürlüğüne, toplumsal barışa ve milyonlarca insanın kutsallarına yönelik sistematik bir nefret saldırısıdır. Bu sözde mizahın ifade özgürlüğü kılıfı altında dine, inanca ve kutsallara hakarete dönüşmesini ibretle izlemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yıllardır yükselen İslam karşıtlığına karşı hem ulusal hem uluslararası düzeyde mücadele yürüttüklerini belirten Şahin, bu yıl beşincisini Bosna Hersek'te düzenlemeyi planladıkları Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Sempozyumu'nun sadece bir akademik toplantı değil, İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olarak ele alındığı vicdan çağrısı olduğunu kaydetti.

"Yaptırımlar en sert şekilde uygulanacak"

Şahin, "Bugün Leman örneğinde olduğu gibi İslam'a ve Peygamberimize yönelik sistematik saldırıların, bireysel hadsizlikten öte, bir kültürel dayatma ve zihinsel işgal aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu saldırılar, milletimizin sinir uçlarıyla oynayan, toplumsal huzuru hedef alan kasıtlı eylemlerdir." ifadelerine yer verdi.

Başkan Şahin, RTÜK olarak sadece yayıncılığı denetleyen bir kurum değil, aynı zamanda kültürel egemenlik alanında, medyadaki nefret söylemine karşı etik çizgileri koruyan bir kamu otoritesi olduklarını vurguladı.

Bu anlayışla Ankara Bilim Üniversitesi çatısı altında kurulan CENTERCIF-İslamofobiyle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile akademik ve kurumsal düzeyde İslam karşıtlığına dair içeriklerin kayıt altına alındığını, analiz edildiğini, medya okuryazarlığı ve etik yayıncılık perspektifiyle kamuoyunun bilinçlendirildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"RTÜK, İslamofobiyi sadece 'bir içerik sorunu' değil, bir güvenlik, bir kimlik ve bir insanlık meselesi olarak görmektedir. Bugün bu topraklarda Hz. Muhammed'in ismine, hatırasına ve izzetine yönelik yapılan her saldırı, bu milletin hafızasında derin izler bırakır. Biz, bu hafızayı korumakla sorumluyuz.

Bu vesileyle, başta medya olmak üzere tüm iletişim alanlarında İslam'a yönelik nefret söylemiyle karalama girişimlerine karşı mücadelemizi, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz."

ETİKETLER
İslam Düşmanlığı RTÜK
Sıradaki Haber
MİT Başkanı Kalın, Erbil'de temaslarda bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:06
Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı
22:15
Keneyi yakmak isterken ormanı yaktı
21:54
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
21:29
ABD Başkanı Trump'ın "vergi indirimi" tasarısı Senato'dan geçti
22:25
MİT Başkanı Kalın, Erbil'de temaslarda bulundu
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabotaj Bayramı mesajı
Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı
Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı
FOTO FOKUS
Topkapı Sarayı’nın muhteşem Has Odaları
Topkapı Sarayı’nın muhteşem Has Odaları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ