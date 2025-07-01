Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabotaj Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sebebiyle kutlama mesajı paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda yüzyıllardır Türk denizciliğinin gelişmesi ve güçlenmesi için emek veren, gayret gösteren herkesi şükranla yâd ediyorum. Bayrağımızı ülkemizde ve dünyanın her bölgesinde dalgalandıran denizcilerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Kanuni Sondaj Gemisi"nin görseline yer verdi.