RTÜK Başkanı Şahin: İslamofobi sistematik hale gelen bir ayrımcılık biçimidir

Şahin, sosyal medya hesabından İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, İslam karşıtlığına karşı uluslararası düzeyde kararlı bir mücadele sürdürdüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, 15 Mart'ı "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" ilan etmesinin, Türkiye'nin bu konudaki girişimlerinin önemli bir sonucu olduğunun altını çizen Şahin, bu mücadelenin yalnızca diplomatik adımlarla değil, medya ve kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarıyla da desteklenmesi gerektiğini belirtti.

RTÜK olarak bu kapsamda 5. Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nu düzenleyeceklerini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Tüm medya kuruluşlarını adil iletişimin öncüsü olmaya davet ediyoruz"

"RTÜK olarak medya aracılığıyla yayılan dezenformasyon, algı yönetimi ve nefret söylemiyle mücadele ediyoruz. İslamofobinin yaygınlaştırılmasında medyanın nasıl bir rol oynadığını biliyor ve bu alandaki sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Toplumsal ayrışmayı körükleyen, Müslümanlara yönelik önyargıları pekiştiren yayın politikalarına karşı gerekli adımları atıyor, ulusal ve uluslararası düzeyde medya okuryazarlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda RTÜK, bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz 'Medya ve İslamofobi Sempozyumu' ile akademisyenler, uzmanlar ve medya temsilcileriyle birlikte bu küresel soruna karşı çözüm yolları geliştiriyor. Medya, hakikati çarpıtmanın değil, adaletin ve barışın sesi olmalıdır. İslam karşıtlığını besleyen nefret suçlarına ve ayrımcılığa karşı mücadelemiz devam edecektir. Tüm medya kuruluşlarını, sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine bağlı kalmaya, nefret söylemlerinin değil, adil bir iletişimin öncüsü olmaya davet ediyoruz."