Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Kurum, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir'de afetzede vatandaşların yaralarını sarmak için mahalle mahalle, sokak sokak çalışma başlattıklarını vurguladı.

Kurum, depremden 2 ay sonra yeni konutların temellerini atmaya başladıklarını belirtti.

"Ağustos itibarıyla konut teslimlerini etap etap başlatacağız"

Kurum, "İnşallah yarın, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi, yine İzmir'de de deprem konutu temellerini atacağız. 1884 konutun temellerini atmış olacağız pazartesi itibarıyla. Mart ayı itibarıyla da söz verdiğimiz 5 bin 34 konutun temellerini atıp inşallah Ağustos ayı itibarıyla da konutların teslimlerini etap etap başlatıyor olacağız" dedi.

Hızlı bir kentsel dönüşüm yaptıklarına değinen Kurum, "Yaptığımız dönüşüm İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü, deprem dönüşümüdür. Bu kapsamda gerek yerinde gerek rezerv alanda alt yapısıyla, sosyal donatılarıyla Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşümü de güzel İzmir'imize yapıyor olacağız" diye konuştu.

"Deprem konutlarının maliyeti yaklaşık 3 milyar lira tutarında"

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaları hızla yürüttüklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem konutlarının maliyeti yaklaşık 3 milyar lira tutarında. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız hızlı bir şekilde süreci yürütüyor. AFAD'ımızla birlikte çalışmaları sahada kararlı bir şekilde yapıyorlar. Belediyelerimiz bu çalışmalara ortaklık ediyorlar, destek veriyorlar. İnşallah Elazığ ve Malatya gibi burada da hiçbir mağduriyet yaşatmadan konutları vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Rıza Bey Apartmanı yeşil alan olacak

İzmir'deki dönüşümün sadece yapılacak projelerden ibaret olmadığını aktaran Kurum, birçok riskli alanda projelerinin olduğunu belirtti.

Kurum, İzmir'de 2002'den itibaren 407 milyon lira kira yardımında bulunulduğunu, yapılacak projeler için de Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde desteklemelerin verileceğini söyledi.

Bazı vatandaşların yapılan projelerin dışında dönüşüm talepleri olduğunu dile getiren Kurum, vatandaşların mağdur olmamaları konusunda çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.

"Depremzedelerden gelen talepleri dinledik"

Depremzedelerden gelen talepleri de dinlediklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Rıza Bey Apartmanı'nda 38 vatandaşımızı kaybettik. Bu depremin üzerinden 3 ay geçti. Hala acılarımız dinmedi. Tabii buradaki kurtarma çalışmalarında 84 milyonumuzu mutluluğa boğan Ela ve Ayda bebeklerimiz bu apartmanımızdan çıktılar. Artık bu apartman, depremi bu anlamda da temsil edilen bir alan haline geldi. Yapmış olduğumuz istişarelerde de burada vefat eden vatandaşlarımızı anacağımız, hatıralarını yad edeceğimiz Rıza Bey Apartmanı alanını boş bırakıyoruz ve bu alanda yeşil alan düzenlemesi ve depremzede vatandaşlarımızın hatıralarının yaşatılacağı bir mekanı da inşallah Toplum Konut İdaresi Başkanlığımız ile yapıp İzmir'e kazandırmış olacağız. Bu çalışmayı da bugün yapma kararı aldık."