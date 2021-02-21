Dünyada ilk ve tek uygulama olan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasına vatandaşlar ilgi göstermeye devam ediyor.

Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanıyor.

1 milyon 9 bin 862 kişi uygulamadan faydalandı

İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen uygulama ile bugüne kadar 1 milyon 9 bin 862 kişinin sürücü belgesi bilgileri kimlik kartlarına entegre edildi.

En çok İstanbullular kullandı

Türkiye genelinde ise 155 bin 645 kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul’u 83 bin 422 kişi ile Ankara, 38 bin 178 kişi ile Antalya, 36 bin 769 kişi ile İzmir ve 27 bin 763 kişi ile Bursa ili takip etti.

Uygulamaya en çok genç nesil ilgi gösterdi. 25 yaş ve altı toplam 188 bin 990 kişi uygulamadan yararlandı.