Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 14:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınırda 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele, yurt içinde ve sınır dışında kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini şu açıklamayla duyurdu:
"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/A5eVV5qeYw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2021
Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele PKK/YPG
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