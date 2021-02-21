Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Muhammed Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.

Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi.

Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'ndeki cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Hadis alimi Muhammed Emin Saraç için İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. https://t.co/XpsW3OUSGl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 21, 2021

Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öncelikle musallada Hakk’a uğurlayacağımız muhterem hocamızı imam hatip okulu yıllarından tanıdım, tanıyorum. O günden son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine de hep gittim. Ve bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim.

Biz kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik iyi tanıdık. Hamdolsun yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim ebedi alemde de inşallah bizleri birlikte haşru cem eylesin."

