Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündem, araştırma komisyonlarının raporları...

Down sendromlu ve otistik bireyler ile ALS, SMA gibi nadir görülen hastalıkları taşıyanların sorun ve ihtiyaçlarını araştıran komisyonlar çalışmalarını tamamladı.

Komisyonların çözüm önerilerini de kapsayan raporları, bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek.

Tıbbi aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasına ilişkin araştırma komisyonu raporu da gündemde olacak.

Kuraklık sorunu araştırılacak

Meclis'te yeni bir araştırma komisyonu daha kurulacak.

Komisyon, kuraklık ve iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemleri araştıracak.

Grup toplantıları yapılacak

Bu hafta liderler de grup toplantılarında kürsüde olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü AK Parti grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.