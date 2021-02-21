Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 09:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li milletvekili Taşdemir hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın operasyon yaptığı Irak'ın Gara bölgesine gittiği açıklanan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma başlattı.
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Etiketler: HDP Irak Son Dakika Süleyman Soylu Terör Örgütü
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