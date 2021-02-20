Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraç'ın cenaze törenine katılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Emin Saraç'ın İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için pazar öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.
Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası olan Muhammed Emin Saraç'ın vefatının duyulmasının ardından sevenleri sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınlamıştı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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