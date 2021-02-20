Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 19:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 7 bin 857 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi, 635 hasta belirlendi. 80 kişi vefat etti. 7 bin 210 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 518 bin 758'e çıktı.
Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.
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