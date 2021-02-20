Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.