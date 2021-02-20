NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası İspanya'dan Türkiye'ye geçti.

NATO'ya üye ülkeler tarafından sırasıyla belli periyotlarda komuta edilen SNMCMG-2 Komutanlığı görevini, Deniz Harp Okulu Komutanlığında gerçekleştirilen törenle Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu devraldı.

Tatlıoğlu, SNMCMG-2 Komodorunun iki ay süresince Akdeniz ve Karadeniz'de operasyonel faaliyetlerde bulunacağını, bu sürede büyük başarılar görmek için sabırsızlandığını söyledi.

SNMCMG-2 Komodorluğu görevini yürütecek Deniz Albay Yusuf Karagülle de bu fırsatın kendisine verilmesinden onur duyduğunu dile getirdi.

Törende, komuta kontrol gemisi olarak görev yapacak TCG Sokullu Mehmet Paşa'nın yanı sıra görevi devreden İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ESPS Tajo ve Türk Deniz Kuvvetlerinden TCG Ayvalık gemileri hazır bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal da törene katıldı.