Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 2. Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni'nden sonra Foça Deniz Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Akar, TCG Gür denizaltısında Gemi Komutanı ve personelden gemi ve görevleri hakkında bilgi aldı.

Denizaltı personeli 38 gün gün ışığı görmeden görev yaptı

Denizaltı personelinden bilgi alan Akar, denizaltının daha önceki harekât görevlerinden birini 38 gün denizin altında, gün ışığı görmeden başarıyla tamamladığını öğrendi. Akar, zorlu koşullarda görev yapan personeli kutladı.

Akar, 50'den fazla personelin görev aldığı 62 metre uzunluğundaki 1400 tonluk denizaltıda silah, sistem ve cihazların imkân ve kabiliyetleri hakkında da bilgi aldı, denizaltı periskobunu denedi.

Ziyaret sırasında Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu eşlik etti.

GÜR üstün savaş gücüne sahip

GÜR sınıfı denizaltılar, silah ve atış kontrol sistemleri açısından Türk Donanması'ndaki en gelişmiş denizaltı olma özelliği taşıyor. 2003'ten itibaren hizmete giren GÜR sınıfı denizaltılar, modern sistemleri ile üstün savaş gücüne sahip.

Çok düşük frekanslı telsiz muhaberesi imkanı sayesinde satha çıkma ihtiyacı olmadan her türlü bilgiyi alabilen denizaltılar, bu sayede ana silahları olan ağır tip torpidoları büyük bir gizlilik içinde ve sürpriz etkisi yaratarak kullanabiliyor.

AKYA test atışı gerçekleştirildi

TCG Gür denizaltısı, diğer torpidoların düzenli eğitim atışları yanında, geçen ay AKYA Torpidosu test atışı da gerçekleştirdi.

ROKETSAN ana yükleniciliğinde geliştirilen AKYA torpidosu ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 533 mm ağır torpido ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması amaçlanıyor.

Test atışları devam eden ve muadili yabancı torpidolardan üstün özelliklere sahip AKYA torpidosu ilk teslimatlarının bu yıl gerçekleşmesi bekleniyor.