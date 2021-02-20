Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB paylaştı: Üs bölgesinde Mehmetçik'in bayrak değişimi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da karla kaplı üs bölgesinde Mehmetçik'in bayrak değişimi sırasındaki görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Hakkari Çukurca'da bulunan karla kaplı Stine Üs Bölgesinde askerlerin bayrak değişimi sırasında çekilen görüntüsünü paylaştı.
Paylaşımda "Hakkari Çukurca'da bulunan Stine Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımız, bayrak değişiminde" notuna yer verildi.
Hakkari Çukurca’da bulunan Stine Üs Bölgesi’ndeki kahramanlarımız, bayrak değişiminde... pic.twitter.com/bisntt5Snb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2021
Görüntülerde Mehmetçik'in Türk bayrağını öpüp, göndere çekmesi izleyenleri duygulandırdı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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