Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla, belirlenen kriterler çerçevesinde başlayacak.

Buna göre iller, 4 risk seviyesinde puanlandırılacak. Haritada risk durumu maviye dönen iller normalleşecek.

Normalleşme sürecinde, Valiler başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulları yetkili olacak. Salgının o ildeki seyrine göre kafe ve restoranlar açılacak, sokak kısıtlamaları kaldırılacak, yüz yüze eğitim başlayacak.

Vaka sayısı artarsa kısıtlamalar yeniden başlayacak

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bu dönemde her ilin yeni vaka sayısını azalttığı ölçüde normalleşmeye doğru yol alacağını söyledi.

Normalleşen illerdeki durum yakından takip edilecek. Vaka sayısı, ağır hasta sayısı artarsa yeniden kısıtlamalar başlayacak.

"Hastalar artıyorsa o ilde radikal kararlar olabilir"

Bunun tek seferlik bir karar, tek seferlik bir yaklaşım olmadığını kaydeden İlhan, "Örneğin bir ilimiz açıldı, her şey normale gidiyor. Ama vatandaşlar kurala uymuyorlar, fiziksel mesafeye uyumuyorlar, maske takmıyorlar, kalabalık oluşturmaktan kaçınmıyorlarsa tabii ki sonra ağır hasta sayısı ve hastalar artıyorsa o ilde radikal kararlar olabilir. Hatta komple sokağa çıkma kısıtlaması bile olabilir." dedi.

Yerinde karar döneminde hayatın normalleşmesi bölgesel mücadeleyle sağlanacak.

Mutasyon riskine dikkat

Mutasyonlu virüs 30'dan fazla ilde görüldü. Uzmanlar normalleşme sürecinde mutasyon riskine de dikkat çekiyor.

Prof. Dr. İlhan, "Bizim temas ettiğimiz herkesin iş yerinde, markette, toplu taşımada, dışarıda yürürken mutasyona sahip birey olduğunu düşünmek gerekiyor. Önlemleri de buna göre almak gerekiyor. Biliyorsunuz Mutant virüs daha çabuk bulaşıyor." dedi.