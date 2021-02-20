Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Koca: Normalleşme süreci 1 Mart'ta başlayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinin 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde başlayacağını duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" ifadelerini kullandı.
Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2021
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