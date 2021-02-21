Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bazı gazetelerde Muhammed Emin Saraç için yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç Hoca'mızın vefatından derin bir teessür duydum. İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Muhammed Emin Saraç Hoca'mıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraç’ın cenaze törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraç için bugün öğle namazının ardından İstanbul'daki Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.



