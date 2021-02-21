Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 12:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 16 kişi yakalandı
MSB, Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca sınırlarında, Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si HTŞ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verildi.
Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/mdPylFCfwo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2021
Etiketler: DEAŞ Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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