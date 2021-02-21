Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/mdPylFCfwo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2021