Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını yeniden ibadete açılan Ayazma Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Ayazma Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun, cumanız mübarek olsun. Biraz önce Cuma namazını beraberce eda ettiğimiz, 261 yıllık Ayazma Camii’mizin restorasyonunun ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mimarisiyle, yeriyle, pek çok özelliğiyle kentimize değer katan Ayazma Camii’mizin banisi Sultan 3. Mustafa’dan bugüne kadar bu eserin yaşatılması için gayret gösteren herkesi rahmetle yad ediyorum. Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"İnşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik"

Rabbimiz Tevbe suresinde şöyle buyuruyor: Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.

Ayazma Camii’nde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların, Allah katında kabul olmasını diliyorum. Ezanlarıyla şehirlerimizin semalarını yankılandıran her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz. Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih’in emanetine sahip çıkmıştık.

Son dönemde İstanbul’un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık. Ayazma Camii’nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın daha huzuru içindeyiz.

Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin, hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum, sizleri, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.