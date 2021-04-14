Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

8 Nisan’da yapılan Rekabet Kurulu toplantısında Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu vurgulandı.

Rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdı

Bununla birlikte şirketin kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit’e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığı vurgulandı.

Pazardaki rekabeti bozdu



Google’ın yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edildi.



Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e 296 milyon TL (296.084.899,49

TL) idari para cezası verilmesine karar verildi.



İhlali sondandırıp rekabeti tesis etmesi istendi

İhlalin sonlandırılması ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için de karar alındı. Google’a gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 ay içinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması istendi.

5 yıl boyunca Türkiye'ye rapor verecek



Google’ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 yıllık süre boyunca yılda bir kez periyodik olarak Rekabet Kurumu’na rapor sunmasına karar verildi.

Ceza rekoru kırıldı

Rekabet Kurulu, 12 Kasım 2020'deki kararında da Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" gerekçesiyle 196 milyon 708 bin TL idari ceza verilmesini kararlaştırmıştı.